Тетерева устроили бои без правил в нацпарке Башкирии

Весна вступает в свои права не только на календаре, но и в дикой природе. В национальном парке «Башкирия» у тетеревов начался пик токования, и сотрудникам заповедника удалось снять уникальные кадры брачного турнира.

Как рассказали в пресс-службе парка, самцы сейчас гоняются друг за другом, распускают хвосты веером, демонстрируют яркое оперение и выясняют, кто здесь самый сильный, чтобы добиться внимания самок.

У противоположного пола, впрочем, свои хитрости. Пока черные красавцы устраивают шоу, тетерки предпочитают тактику скрытности. Их буровато-пестрое оперение делает их практически невидимыми на фоне прошлогодней листвы.

Это не случайно, поскольку гнездятся птицы прямо на земле. Идеальная маскировка – единственный способ уберечь кладку и будущих птенцов от хищников.