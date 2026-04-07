Уфимцы предстанут перед судом за похищение студента

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело против двоих местных жителей. Им инкриминируют похищение человека, вымогательство и разбой.

По данным прокуратуры, в ноябре 2025 года обвиняемые решили похитить незнакомца ради материальной выгоды. На автомобиле «Лада Приора» они подъехали к одному из колледжей Уфы. Жертвой стал случайный студент.

Мужчины оказали на молодого человека психологическое давление, угрожали и насильно посадили его в машину. Демонстрируя нож, они потребовали деньги.