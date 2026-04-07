В Башкирии стартовал рейд «Парковка»

В Башкирии с 7 по 14 апреля проходит профилактическое мероприятие «Парковка». Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспорта, в том числе на местах, отведенных для инвалидов.

Как напомнили в ведомстве, за парковку на месте для инвалидов нарушителю грозит штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль будет эвакуирован на спецстоянку, что повлечет дополнительные расходы.

В ГАИ отмечают, неправильно припаркованные машины создают аварийные ситуации. Пешеходы вынуждены обходить их по проезжей части, а водители – объезжать препятствие по соседней или встречной полосе. Это провоцирует заторы и ДТП.