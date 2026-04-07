В Уфе подтопило 47 приусадебных участков

За прошедшие сутки в МЧС поступило пять обращений, связанных с весенним половодьем. Как сообщают в ведомстве, на контроле находятся 14 муниципальных образований. Ограничено движение на 12 участках дорог в Белорецком, Иглинском, Кугарчинском, Чишминском, Мечетлинском, Чекмагушевском, Бирском районах, а также в Уфе.