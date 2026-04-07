Подросток из Уфы, напавший на школу с игрушечным автоматом: «Просто хотел напугать»

Напавший на школу в Уфе подросток останется под домашним арестом. В Советском районном суде Уфы ему продлили меру пресечения. Таким образом, школьнику до 3 июня будет запрещено общаться с определёнными судом лицами и использовать любые средства связи.

В начале февраля суд отправил ученика 16-й гимназии под домашний арест после того, как девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он несколько раз выстрелили в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Региональный Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность» в отношении руководства образовательного учреждения.