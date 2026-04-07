В Башкирии садоводам напомнили о правилах пожарной безопасности

Пожароопасный сезон. В начале апреля садоводы активно занимаются подготовкой к весеннему сезону и очисткой территории. Сжигание сухой травы и мусора на участках остается одной из частых причин пожара. Какие меры предосторожности следует соблюдать гражданам?

Бочка, ведро воды и наблюдатель. Юрий Стасюк соблюдает все правила пожарной безопасности. Неделю назад он начал уборочные работы на своем участке, тогда и пришло время избавляться от мусора и сухой травы. В этом деле нужно быть осторожным и учитывать все детали. Например, бочка с содержимым должна быть закрыта не до конца, чтобы искры не летели, но при этом выходил дым.

Для тех, кто не ознакомлен с этими правилами, сотрудники МЧС проводят обучающие лекции о мерах предосторожности. Устраивая рейды по участкам, они вручают жителям пожарооповещатели, чтобы каждый дом был в безопасности.

Такие встречи с гражданами проводятся ежегодно. На них специалисты также отмечают, что при введении пожароопасного режима сжигать мусор запрещено. А использование мангалов и барбекю также требует соблюдения правил. Оборудование должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от строений, а вокруг него должна быть очищена от горючих материалов зона в радиусе 2 метров.