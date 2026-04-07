В Уфе завершился джазовый фестиваль «Розовая пантера»

В Уфе завершился XXIX Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». В течение трёх дней артисты джаза представляли в Башкирской филармонии свои звездные программы. Перед зрителями выступили и ведущие джазовые коллективы республики: Биг-бэнд БГФ и квартет под управлением маэстро Олега Касимова.

С самолета сразу на сцену. Моник Томас в Уфе впервые. От усталости нет и следа, только драйв, душа и тот самый фирменный тембр, за который ее обожают джазовые клубы Нью-Йорка и Европы. Номинант премии «Грэмми» свободно владеет разными жанрами: от джаза и соула до госпела и поп-музыки. Сейчас артистка живет во Франции, где руководит собственной вокальной студией. В Уфе Моник представила программу из джазовых стандартов, блюзов и знаменитых мелодий из кинофильмов.

Открыл фестиваль Виталий Головнёв – виртуозный трубач и также обладатель премии «Грэмми». Музыкант выступал на лучших сценах мира и записывался с легендами. На фестивале «Розовая пантера» музыкант исполнил как авторские позиции, так и известные джазовые стандарты.

Хедлайнером фестиваля стал народный артист России, легендарный пианист и главный популяризатор джаза в стране Даниил Крамер.