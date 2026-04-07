Жителей Башкирии осудят за торговлю наркотиками

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела. Участники преступления: ранее судимый 45-летний житель Шаранского района, его 46-летняя безработная сожительница и их 43-летний знакомый из Туймазинского района.

По данным следствия, фигуранты действовали в интересах онлайн-наркомаркета. Злоумышленники приобретали наркотики и сбывали их через тайники-закладки в разных районах республики. Их задержали сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Давлекановскому району.

Из схронов изъяли 256 свертков с гашишем. При личных досмотрах, в жилищах и автомобилях нашли еще свыше 144 пакетиков Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 430 гр.

Полученные от наркоторговли 700 тысяч рублей они обналичили через банковскую карту младшего из участников группы. Он периодически работает вахтовым методом и получает на не зарплату.

На время следствия все трое заключены под стражу. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд.