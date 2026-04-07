Радий Хабиров посетил новую детскую поликлинику в Абзелиловском районе

Глава республики с рабочим визитом побывал в Абзелиловском районе, где оценил новую детскую поликлинику в составе Аскаровской ЦРБ. Учреждение построили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Маленьким пациентам и их родителям отныне не придётся далеко ездить за качественной помощью.

В поликлинике создали все условия для комфортного приёма: современные кабинеты, удобные зоны ожидания, продуманную доступную среду. Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену.

Мы завершили этот объект – получилось и архитектурно красиво, и по оснащению достойно. Здесь установили современное оборудование, в том числе УЗИ-аппараты экспертного класса. Впереди новые задачи. Начинаем строительство большой поликлиники в Иглино. Кроме того, в 2026 году за счёт средств республиканского бюджета построим ещё ряд фельдшерско-акушерских пунктов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

