Радий Хабиров посетил новую детскую поликлинику в Абзелиловском районе

Глава республики с рабочим визитом побывал в Абзелиловском районе, где оценил новую детскую поликлинику в составе Аскаровской ЦРБ. Учреждение построили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Маленьким пациентам и их родителям отныне не придётся далеко ездить за качественной помощью.
В поликлинике создали все условия для комфортного приёма: современные кабинеты, удобные зоны ожидания, продуманную доступную среду. Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену.
Подробный сюжет о рабочей поездке главы республики в Абзелиловский район смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30 на телеканале БСТ.