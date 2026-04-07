В Уфе показали, как готовят будущих пожарных

Кафедре пожарной безопасности Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности исполнилось 25 лет. Там студентов обучают всем необходимым навыкам: бороться с огнем, спасать имущество и, самое главное, людей. Раньше получить эту специальность было возможно лишь в соседних регионах. О том, чем сейчас живет учебное заведение, и о тех, кто день за днем готов рисковать собственной жизнью, – в нашем сюжете.

Второкурсник Владимир Мусин еще только вырабатывает командный голос, но и в качестве спасателя уже показывает хорошие результаты: вскрывает дверь, поднимается по лестнице на третий этаж, не жалея себя, проникает к очагу возгорания и спасает пострадавшего. Конечно, пока всё это он совершает в учебно-тренажерном комплексе. Но в будущем бороться с огнем молодому человеку предстоит уже реально. Ведь еще в детстве он твердо решил стать пожарным.

У Владимира впереди еще немало теории и практики, в том числе – в боевых пожарных частях. А вот Константин Хлыбов в этом году уже оканчивает колледж. Порог учебного заведения четыре года назад он переступил с одним желанием: помогать людям. Тогда решение будущего студента поддержали друзья и родители. А спустя время он убедился в правильности своего выбора.

Среди преподавателей немало тех, кто и сам долгие годы служил в пожарных частях. Рината Шафеева без преувеличения можно назвать мастером и ветераном своего дела. С 92-го года он прошел путь от инженера-инспектора до настоящего наставника. И за четверть века воспитал немало специалистов. Юбилей кафедры пожарной безопасности для Рената Юсуповича еще и личная дата.

За 25 лет выпускниками кафедры стали более тысячи человек. Многие продолжили обучение в ведомственных вузах. Сегодня вчерашние студенты уже профессиональные спасатели, майоры, подполковники и начальники управления пожарной охраны.