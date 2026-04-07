Гульнур Кульсарина примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Госсобрания Башкортостана Гульнур Кульсарина подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». В региональном оргкомитете продолжается приём заявлений от кандидатов на выборы в Государственную думу. На данный момент поступило 33 заявления, 28 из них уже успешно зарегистрированы.
Гульнур Кульсарина является координатором партийного проекта «Предпринимательство» и руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В организации сегодня работают 130 социальных координаторов. За время деятельности филиала обработано более 135 тысяч обращений.