В Башкирии аграрные предприятия завершают подготовку к весенне-полевым работам

Надёжная техника – залог успеха. Аграрные предприятия республики завершают подготовку к весенне-полевым работам. В племенном хозяйстве «Артемида» механизаторы проводят финальную проверку своих машин и посевных агрегатов и готовы выехать в поля, как только позволит погода.

Ринат Акбашев – один из самых опытных механизаторов в племенном хозяйстве. За плечами более 20 лет стажа и сотни тысяч гектаров засеянных полей. Каждую деталь своей сельхозмашины проверяет лично, чтобы в поле многофункциональный агрегат не подвёл.

Он же как культиватор считается, и сразу каткует, и сеет, и жидкие удобрения даёт. За один раз выполняет четыре функции. За смену успеваем 70-80 гектаров посеять. Ришат Акбашев, механизатор

Всего в предстоящий сезон механизаторам хозяйства необходимо засеять более 12 тысяч гектаров пашни. Озимая пшеница, посаженная в прошлом году, не пострадала. Хороший урожай должны обеспечить удобрения, которые закуплены в достаточном количестве.

Мы практически по всем зерновым работаем с жидкими удобрениями. Там три вида азота, они очень эффективны. Благодаря вот этим колёсикам удобрение впрыскивается прямо во влажную почву, и эффект колоссальный. Машина не очень быстроходная, но два таких агрегата 2400 гектаров озимой пшеницы полностью в агрономические сроки успевают. Евгений Пожидаев, руководитель племенного хозяйства «Артемида»

Отборными семенами племхозяйство обеспечивает само себя. За этим следит автоматизированная система, которая калибрует зёрна, отбрасывая почерневшие или слишком маленькие. Качество оценили и крупнейшие аграрные регионы страны, которые практически выстроились в очередь перед началом весенне-полевых работ.

Реализация у нас идёт по России: мы продаём сою, ячмень, зерновые. И за территорию России продаём в Казахстан. Вот эти 500 тонн ячменя для них приготовили. Это сорт «Харрис», первая репродукция, её будут забирать на этой неделе. Они уже подготовлены и откалиброваны для посева. Рустем Бикметов, главный агроном