В Башкирии аграрные предприятия завершают подготовку к весенне-полевым работам

Надёжная техника – залог успеха. Аграрные предприятия республики завершают подготовку к весенне-полевым работам. В племенном хозяйстве «Артемида» механизаторы проводят финальную проверку своих машин и посевных агрегатов и готовы выехать в поля, как только позволит погода.
Ринат Акбашев – один из самых опытных механизаторов в племенном хозяйстве. За плечами более 20 лет стажа и сотни тысяч гектаров засеянных полей. Каждую деталь своей сельхозмашины проверяет лично, чтобы в поле многофункциональный агрегат не подвёл.
Всего в предстоящий сезон механизаторам хозяйства необходимо засеять более 12 тысяч гектаров пашни. Озимая пшеница, посаженная в прошлом году, не пострадала. Хороший урожай должны обеспечить удобрения, которые закуплены в достаточном количестве.
Отборными семенами племхозяйство обеспечивает само себя. За этим следит автоматизированная система, которая калибрует зёрна, отбрасывая почерневшие или слишком маленькие. Качество оценили и крупнейшие аграрные регионы страны, которые практически выстроились в очередь перед началом весенне-полевых работ.
К весенне-полевым работам готовы не только техника, но и механизаторы. Сотрудники предприятия с нетерпением ждут сухой, солнечной погоды, чтобы выехать на посев. Уже на следующей неделе хозяйство планирует приступить к закрытию влаги, а после засеять свои основные культуры. К такому режиму работы аграрии привыкли, ведь, как известно, один весенний день год кормит.