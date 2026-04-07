В Башкирии стартовал финальный этап конкурса «Трезвое село»

В Башкортостане стартовал финальный этап республиканского конкурса «Трезвое село». В нём участвуют 52 населённых пункта, прошедших отборочные этапы. Сейчас участникам предстоит публичная защита результатов работы сельчан по снижению потребления алкоголя, улучшению социальной инфраструктуры, развитию спорта, сохранению культурных ценностей и снижению уровня правонарушений.
В течение четырёх дней экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, выберет 12 населённых пунктов, которые и станут победителями конкурса. Все сёла-финалисты получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Победители – от 1,5 млн до 6 млн рублей, которые будут направлены на благоустройство родного села.
Конкурс «Трезвое село» реализуется на средства гранта Главы Башкортостана и проводится в седьмой раз. Участников распределили по четырём номинациям в зависимости от численности населения. В первый день свои проекты защищают 13 сёл и деревень в категории «Малые населённые пункты». Так, впервые в конкурсе участвуют жители села Новые Сулли Ермекеевского района.