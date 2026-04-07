Доброволец из Башкирии: «Я пошел, потому что сердце позвало»

Житель Салаватского района, доброволец с позывным «Шуга», рассказал о службе в зоне специальной военной операции.
Уроженец села Алькино 1996 года рождения принял решение уйти добровольцем. Сейчас он служит стрелком в подразделении ВДВ. Как утверждает сам боец, он ни разу не пожалел о своем выборе.
До мобилизации мужчина окончил Алькинскую среднюю школу, затем учился в профессиональном училище №113 села Малояз. На гражданке занимался ремонтом техники: работа руками воспитала привычку к порядку и дисциплине. Эти качества, по словам добровольца, помогают ему на передовой.
Сейчас он – один из многих, кто принимает решение в тишине, а затем оказывается в самых непростых условиях. Именно такие люди, подчеркивает боец, сейчас нужны.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
