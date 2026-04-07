Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Абзелиловский район

В селе Аскарово заработала новая детская поликлиника на 150 посещений в смену. Радий Хабиров посетил её в рамках рабочей поездки в Абзелиловский район. Поликлиника вывела на новый уровень заботу о маленьких пациентах. Также точками посещения руководителя региона стали другие ключевые объекты – молодёжный досуговый центр и полилингвальная школа. Подробности рабочего визита в один из отдалённых районов республики – в нашем сюжете.
Галия Билалова бережёт детское здоровье почти 50 лет. Выбирать профессию долго не пришлось: в семье много врачей. Белый халат надела и её дочь, а сейчас в медицинском вузе учится внучка. Раньше педиатр работала в детских отделениях, а теперь ведёт приём в отдельной поликлинике.
Ильшат Ибрагимов – отец четверых сыновей. Как папа, он рад, что его ребёнка будут лечить в таких условиях. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену, и здесь не только современное оборудование, но и светло, просторно, а значит, маленьким пациентам будет спокойно идти на приём.
Глава республики осмотрел здание новой поликлиники. Её построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость – почти 750 миллионов рублей, часть – из федерального бюджета. Внутри – дневной стационар, процедурные, блок неотложной помощи, кабинеты для приёма, физиотерапии и ЛФК.
Следующая точка – молодёжно-досуговый центр. Зданию больше 30 лет, но жизнь здесь бьёт ключом. Кружки, секции, кинозал на 190 мест – ребята занимаются спортом, обсуждают инициативы. С началом СВО действует волонтёрский штаб.
Правда, центру нужен ремонт. Об этом и рассказали главе республики, показали дизайн будущего обновления – его разрабатывали вместе с молодёжью. Сейчас центр участвует в конкурсе на капремонт: на него требуется около 24 миллионов рублей.
А это настоящая гордость района – полилингвальная школа «Хазина». Более 600 учеников, плюс детский сад и музыкальная школа. Четыре лингафонных кабинета – таких больше нет в районе, а ещё свой спортзал, мастерские и хореографический класс.
В Аскарово Радий Хабиров встретился с главами районов Зауралья и местными предпринимателями. Они озвучили проблемные точки, которые будут решаться. Количество бизнесменов же стало больше. По итогам поездки руководитель региона отметил, что Абзелиловский район перспективный и важный, где сосредоточены наши история и культура.