Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Абзелиловский район

В селе Аскарово заработала новая детская поликлиника на 150 посещений в смену. Радий Хабиров посетил её в рамках рабочей поездки в Абзелиловский район. Поликлиника вывела на новый уровень заботу о маленьких пациентах. Также точками посещения руководителя региона стали другие ключевые объекты – молодёжный досуговый центр и полилингвальная школа. Подробности рабочего визита в один из отдалённых районов республики – в нашем сюжете.

Галия Билалова бережёт детское здоровье почти 50 лет. Выбирать профессию долго не пришлось: в семье много врачей. Белый халат надела и её дочь, а сейчас в медицинском вузе учится внучка. Раньше педиатр работала в детских отделениях, а теперь ведёт приём в отдельной поликлинике.

Ильшат Ибрагимов – отец четверых сыновей. Как папа, он рад, что его ребёнка будут лечить в таких условиях. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену, и здесь не только современное оборудование, но и светло, просторно, а значит, маленьким пациентам будет спокойно идти на приём.

Глава республики осмотрел здание новой поликлиники. Её построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость – почти 750 миллионов рублей, часть – из федерального бюджета. Внутри – дневной стационар, процедурные, блок неотложной помощи, кабинеты для приёма, физиотерапии и ЛФК.

В это время строить очень непросто: цены скачут, бывают перебои с финансированием, поэтому всё это было достаточно сложно. Поликлинику №6, которую мы должны были сдать, мы сдали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Следующая точка – молодёжно-досуговый центр. Зданию больше 30 лет, но жизнь здесь бьёт ключом. Кружки, секции, кинозал на 190 мест – ребята занимаются спортом, обсуждают инициативы. С началом СВО действует волонтёрский штаб.

Правда, центру нужен ремонт. Об этом и рассказали главе республики, показали дизайн будущего обновления – его разрабатывали вместе с молодёжью. Сейчас центр участвует в конкурсе на капремонт: на него требуется около 24 миллионов рублей.

Мы начали приводить в порядок наши молодёжно-досуговые центры. Начали с Дома молодёжи Башкортостана «Йәшлек», который расположен в Уфе на улице Пушкина. Такие учреждения есть в каждом муниципалитете. Например, хороший ремонт сделали в Учалах, и сюда мы тоже зайдём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А это настоящая гордость района – полилингвальная школа «Хазина». Более 600 учеников, плюс детский сад и музыкальная школа. Четыре лингафонных кабинета – таких больше нет в районе, а ещё свой спортзал, мастерские и хореографический класс.