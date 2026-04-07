В БашГАУ открылся «Центр Агронетики» с шестью современными лабораториями

Ускоренная селекция растений, цифровой анализ культур и мониторинг земель беспилотниками: будущие специалисты научатся этому со студенчества. В Башкирском аграрном университете открылся «Центр Агронетики» с шестью современными лабораториями. Новый научно-образовательный центр запустили в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и программы «Приоритет-2030». Как нейросети помогают анализировать скот и выращивать культуры?

То есть будущим ветеринарам во много раз упростили процесс обучения: если раньше они изучали животных по учебникам, и много времени уходило на адаптацию к рабочему месту, то теперь условия максимально приближены к реальным. Например, оборудование с сенсорной зоной даже может заменить человека – оно считывает скот по весу, телосложению, питанию, здоровью, и специалисту остаётся лишь перепроверить и вынести вердикт. И таких разных зон в новой лаборатории четыре.

В аграрном университете такие лаборатории появились в рамках нацпроекта и участия в программе «Приоритет-2030». Они охватили всё: от селекции растений в климатических камерах до роботизированных платформ и беспилотных систем для полей. Уже собрана база из 20 тысяч изображений заболеваний пшеницы, которые удаётся распознать прямо в полёте с точностью до 90%.

Новый шаг в развитии сельхознауки России: шесть лабораторий в «Центре Агронетики». Молодые специалисты получают доступ к прорывным технологиям. Здесь совместили всё современное и традиционное.

Раньше полевые опыты зависели от сезона: ребята выезжали в учебно-научные центры и работали только летом. Теперь же есть возможность получить два-три урожая за год и даже в разы ускорить селекцию новых сортов культур.

А по соседству – автоматизированная установка для фенотипирования. Каждый день она фотографирует одно растение, создаёт его 3D-модель и отслеживает динамику роста. Полки двигаются сами, система тоже: сама поливает и сушит, поэтому учёные получают точные данные без ручного труда.