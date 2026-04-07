В Уфе в РКПЦ отметили Всероссийский день беременных

В Республиканском клиническом перинатальном центре отметили Всероссийский день беременных. Для будущих мам организовали лекторий, на котором гинекологи, психологи и другие специалисты обсудили ряд важных вопросов: что необходимо взять с собой в роддом, как правильно обращаться с новорождённым, что необходимо для оформления пособий и другие.

Каждый день в Республиканском клиническом перинатальном центре появляются на свет 20-30 малышей. Здесь созданы все условия для родов, а также оказания неотложной помощи и спасения жизни новорождённых.