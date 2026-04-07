В Башкирии подвели итоги медицинской реабилитации за первый квартал

От ходунков до свободного шага – так можно обозначить путь, который проходят пациенты Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. В Башкортостане подвели итоги медицинской реабилитации за первый квартал. Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» помощь получили более 11 тысяч жителей республики. Как виртуальная реальность и забота врачей ставят пациентов на ноги после инсультов, травм и сложных операций?

В январе у Любови Устюжиной случился инсульт. Сначала – медикаментозное лечение в стационаре, затем – первые шаги к жизни без посторонней помощи. С ходунками и поддержкой врачей больницы №18 она вновь училась двигаться и говорить, а после её направили на курс реабилитации в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

Так же тепло отзываются о врачах и пациенты с переломами. Для разработки суставов и конечностей здесь целая армия высокотехнологичных помощников. Пациентка Гульнара Мустаева сейчас восстанавливается после сложного перелома руки.

Всего же по итогам первого квартала в стационарах помощь получили около 5,5 тыс. человек, а в амбулаторных условиях – более шести тысяч, но цифры – лишь часть истории.

Ключевую роль в восстановлении играет оборудование: оно поставляется по нацпроекту. Например, при помощи аппарата «Нирвана» пациенты погружаются в виртуальную реальность. Эти игры позволяют вернуть память, внимание и движения.

Но восстановить тело мало – важно вернуть желание жить. С пациентами работают медицинские психологи: к ним приходят после инсультов, с кардиологическими проблемами. Отдельное внимание – участникам СВО и их родственникам.

Причём сотрудники диспансера помогают не только в Уфе. Некоторые служат и выезжают в госпитали Луганской Народной Республики. Расима Каримова – медицинская сестра по физиотерапии – была в командировках в ЛНР уже три раза.