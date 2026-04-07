В Уфимском планетарии специалист создаёт уникальные полнокупольные программы

В Уфимском планетарии работает специалист, занимающийся анимацией Вселенной. Азамат Рахмангулов – единственный в республике, кто создаёт уникальные полнокупольные программы. Его работы используют планетарии по всей России. Как на компьютере рождается целая галактика?

Почемучка – главный герой анимационного фильма, на его создание ушло больше двух месяцев. Автор этой модели – Азамат Рахмангулов. Уже 20 лет он занимается графикой и радует зрителей по-настоящему космическими картинами.

Сейчас Азамат готовит новый анимационный проект для планетария – «Столпы творения: место, где рождаются звёзды». Это программа о культовой фотографии с телескопа «Хаббл», на которой изображены колонны из межзвёздной пыли. На её создание уйдёт до двух лет, но это ожидание стоит того. Уникальная анимация рождается на основе реальных кадров из космоса.

Азамат изучает научные статьи и взаимодействует с сообществом учёных, чтобы передать каждый элемент в точности. Благодаря этому гости планетария могут наблюдать Млечный Путь, метеориты и звёздную пыль такими, какие они существуют за миллионы километров от нас.