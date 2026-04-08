В Уфе для осужденных организовали День правовой помощи

Члены общественной наблюдательной комиссии Башкортостана провели День правовой помощи для осужденных. Особое внимание члены ОНК и приглашенные специалисты уделили трем ключевым блокам: социальное обеспечение, вопросы трудоустройства и защита жилищных прав.
Консультации касались порядка начисления и индексации пенсий, восстановления утраченных документов, а также механизмов получения профессионального образования. Подобные мероприятия в исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН, планируется сделать регулярным.