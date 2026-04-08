После аномальной жары на Башкирию обрушится резкое похолодание

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 8 и 9 апреля в республике.
Сегодня, 8 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит от +3 до +8°С, при прояснениях возможно похолодание до -2°С. Днем ожидаются дожди. Воздух прогреется до +8, +13°С, а на юге – до +18°С.
Завтра, 9 апреля, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, днем также дожди. Ветер восточный и юго-восточный, местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6°С, при прояснениях температура может опуститься до -4°С. Днем будет не теплее +6, +11°С.