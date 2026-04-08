В Башкирии водитель проехал по тротуару, врезался в авто и уехал

В дежурную часть ОМВД России по Бирскому району обратилась 23-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в ее припаркованный «Хендай Солярис» на улице Мира и уехал.

Сотрудники ГАИ изучили записи камер видеонаблюдения и установили нарушителя. Им оказался 63-летний мужчина.

В ходе разбирательства выяснилось, что до ДТП пенсионер выехал на участок с односторонним движением, а затем поехал по тротуару. Свои действия он объяснил желанием «срезать» путь.

На водителя составили административные материалы по нескольким статьям. По двум нарушениям ему грозит лишение водительских прав.