Экс-борца с коррупцией в Уфе посадили на 10 лет

В Кировском районном суде огласили приговор экс-руководителю отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Уфе. Его признали виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, в ноябре-декабре 2020 года экс-сотрудник полиции вместе с двумя знакомыми организовал незаконные азартные игры в Уфе. За покровительство он договорился ежемесячно получать от знакомых взятку и 50% от прибыли.

С декабря 2020 по май 2021 года полицейский получил более 3,2 млн рублей, а также брендовые наручные часы стоимостью свыше 1,3 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей (10-кратный размер суммы взятки). Также бывшего подполковника полиции лишили права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет и специального звания. В доход государства конфисковали сумму взятки в размере 4,5 млн рублей.

Подсудимый вину не признал. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Ранее в отношении взяткодателя и организаторов незаконного игорного бизнеса вынесли обвинительные приговоры. Приговор суда пока не вступил в законную силу.