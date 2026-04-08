В Уфе задержали водителя, который перекрыл перекресток ради романтического жеста

В Уфе задержали водителя, который перекрыл проспект Салавата Юлаева ради предложения возлюбленной. Об этом рассказали в ГАИ.
32-летний мужчина организовал несанкционированное перекрытие дороги. Инспекторами были задержаны 8 человек – водители «Киа Серато», «ДонИнвест Кондор», «Ниссан Мурано», «Пежо», «Киа Сид», «Лексус», «Тойота Камри». Виновники инцидента спровоцировали помехи дорожного движения.
Отмечается, что некоторые водители привлечены за управление незарегистрированным транспортом, нарушение правил перевозки пассажиров и управление машиной с нечитаемыми или нестандартными номерами.
