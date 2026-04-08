Врачи Уфы помогли пациентке с больной селезёнкой

Врачи Республиканского кардиологического центра и Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы спасли жизнь женщины.
В больницу пациентка поступила с выраженной слабостью, резким похудением на 15 кг, длительной лихорадкой, ознобом и сухим кашлем. Выяснилось, что у женщины митральная недостаточность и инфекционный эндокардит. Септические очаги были зафиксированы в селезёнке.
В ходе хирургического вмешательства проведено иссечение поражённого митрального клапана с последующей имплантацией механического клапана. Одновременно ей удалили селезёнку, поражённую септическим процессом. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии, продолжает лечение в реанимации и готовится к переводу в кардиохирургическое отделение для дальнейшего послеоперационного лечения.
Фото: министерство здравоохранения РБ.