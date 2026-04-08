Участников массовой драки в центре Уфы отправят под суд

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении трех мужчин 25-28 лет. Их обвиняют в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, и сопротивлении лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

По версии следствия следствия, в апреле 2025 года у развлекательного заведения на улице Коммунистической в Уфе между двумя охранниками и мужчиной произошел конфликт. Один из сотрудников бара получил не менее пяти ударов, в него распылили аэрозольный баллончик с раздражающим веществом.

Затем к драке присоединились еще трое знакомых нападавшего. Они нанесли множественные удары двум посетителям заведения, в том числе с использованием предмета в качестве оружия.