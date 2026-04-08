При пожаре в деревне Башкирии пострадал 75-летний мужчина

Вчера вечером, 7 апреля, в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в деревне Тимиряково Мечетлинского района. Там загорелся жилой бревенчатый дом.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России и добровольной пожарной команды Юнусовского сельского совета возгорание ликвидировали.
В результате происшествия пострадал 75-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован в Большеустьикинскую больницу.
Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.