При пожаре в деревне Башкирии пострадал 75-летний мужчина

Вчера вечером, 7 апреля, в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в деревне Тимиряково Мечетлинского района. Там загорелся жилой бревенчатый дом.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России и добровольной пожарной команды Юнусовского сельского совета возгорание ликвидировали.

В результате происшествия пострадал 75-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован в Большеустьикинскую больницу.

Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: МЧС по РБ.

