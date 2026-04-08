В Башкирии сократилось количество подтопленных территорий

Обстановка на реках Юрмаш и Шугуровка стабилизировалась, количество подтопленных территорий в Башкортостане сократилось на 33 участка. Тем не менее за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов «Системы-112» поступило 10 сообщений, связанных с весеннем половодьем.

В республике введено ограничение движения на девяти участках дорог: в Уфе, Белорецком, Иглинском, Чишминском, Бирском районах. Подтоплены четыре моста в столице, а также в Бакалинском, Бижбулякском, Калтасинском и Янаульском районах.