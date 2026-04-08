В Уфе прошел предпоказ спектакля «Остаться человеком»

В малом зале Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури состоялся предпоказ спектакля «Остаться человеком». Основой постановки стала пьеса Елены Коллеговой. В ней автор застрагивает самые острые и волнующие темы современности: долг перед Родиной и личный выбор.
Спектакль основан на реальных событиях. В центре сюжета – напряжённый диалог на кастинге фильма о войне. Столичный режиссёр встречается с актёром-фронтовиком, для которого война – не придуманный сценарий, а реальный жизненный опыт. Их противостояние – это столкновение показного и настоящего, карьерного расчета и жизненной правды.
Спектакль уже видели зрители Бурзяна и Учалов. В малом зале Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури 9 апреля состоится показ на башкирском языке. 5 мая зрители увидят постановку уже на большой сцене.