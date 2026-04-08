В Башкирии стартовала операция «Парковка»

Пять тысяч штрафа и вероятность, что автомобиль окажется на штрафстоянке. В Башкортостане стартовала операция «Парковка». В течение недели сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно контролировать соблюдение правил стоянки автотранспорта, особенно в местах, отведённых для инвалидов.
Был бы знак «Инвалид» на лобовом или заднем стекле, вопросов у инспектора не возникло бы. Это ещё хорошо, что водитель оказался рядом с автомобилем и предъявил справку об инвалидности. Иначе машину могли забрать на штрафстоянку.
Это сегодня проблем с парковкой рядом с одним из уфимских гипермаркетов не наблюдалось. Но бывает, места для инвалидов все заняты. Что печально, не только водителями с ограниченными возможностями здоровья.
С 7 по 14 апреля в республике проводится операция «Парковка». Госавтоинспекторы будут усиленно следить за соблюдением водителями правил остановки и стоянки машин, особенно в местах, отведённых для инвалидов.
По номеру на опознавательном знаке сотрудник Госавтоинспекции может проверить через реестр, является ли водитель автомобиля инвалидом. В случае нарушения правил стоянки в местах, отведённых для маломобильных граждан, выписывается штраф в размере 5 тысяч рублей. Дополнительные расходы могут возникнуть, если машину за неправильную парковку заберут ещё и на штрафстоянку.