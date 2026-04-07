В Чишминском районе обновят участок дороги от трассы М-5 «Урал»

Участок автодороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки на территории Чишминского района Башкирии отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы проведут на отрезке длиной 3 км, расположенном между деревнями Удряк и Новоусманово. Специалисты обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Дорога М−5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки обеспечивает транспортную связь жителям множества сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов. <…> Кроме того, это туристическое направление: дорога ведет к самому крупному озеру Башкортостана — Аслыкулю, а также к горе Нарыстау и другим достопримечательностям природы. Поэтому дорожники уделяют данному направлению большое внимание.

Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ 

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

