В Чишминском районе обновят участок дороги от трассы М-5 «Урал»

Участок автодороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки на территории Чишминского района Башкирии отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы проведут на отрезке длиной 3 км, расположенном между деревнями Удряк и Новоусманово. Специалисты обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.