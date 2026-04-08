Общественная палата Башкирии вошла в топ-20 по эффективности работы

Решено каждое пятое обращение. В Общественной палате республики выступили с ежегодным докладом о состоянии гражданского общества в Башкортостане. В 2025-м было совершено 114 выездных мероприятий в районы и города. На контроль взято около 4 тысяч объектов.

Ключевые направления работы общественников – защита прав и поддержка уязвимых категорий граждан, помощь участникам спецоперации и их семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным и малообеспеченным семьям. Палата обеспечивает взаимодействие между гражданским обществом и госструктурами через проведение общественных экспертиз, мониторингов и дискуссионных площадок. По инициативе ОП в регионе проводятся различные мероприятия, например, инклюзивные или патриотические. Успешно реализован республиканский конкурс «Отцовская доблесть», который получил широкий отклик и способствует укреплению семейных ценностей.