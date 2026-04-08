В Уфе прошел концерт к 105-летию музыкальной школы №1

В Уфе прошел юбилейный концерт детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова, посвященный 105-летию с момента образования. Юные музыканты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов – исполнили произведения Шопена, Баха, Пахмутовой, а также сочинения башкирских композиторов Нура Даутова и Наримана Сабитова.

18 стипендиатам вручили специально учрежденные для отличившихся ребят нагрудные знаки. Старейшая музыкальная школа за век воспитала не одно поколение талантливых исполнителей и деятелей искусств. Сегодня в ней обучаются сотни детей, работают три учебных корпуса, а педагогический коллектив продолжает традиции, заложенные основателями – выпускниками Московской, Санкт-Петербургской, Варшавской и Штутгартской консерваторий.