Боец из Башкирии рассказал о взаимовыручке в зоне СВО

Уроженец Давлеканово, выполняющий боевые задачи в зоне СВО, рассказал изданию «Асылыкуль» о том, что помогает выживать и эффективно действовать в полевых условиях.

В подразделении бойца служат представители Давлекановского, Альшеевского и других районов республики.

Но никакого узкого землячества у нас нет. Не делаем никакого различия: откуда боец, какой национальности, важно только какой он человек, какой товарищ. У нас все отличные ребята, мы – как одна семья, как братья. Все друг за друга держимся, каждый за каждого стоит. А без этого нельзя, без этого там не выжить. 

участник СВО

По его словам, при ранении товарища остальные, невзирая на опасность, немедленно вытаскивают его из-под обстрела. Таких случаев немало.

Фото: издание  «Асылыкуль».

