В Уфе прошёл Форум молодых депутатов Башкирии

Быть рядом с людьми, слышать их запросы и добиваться решений на местах: более 200 депутатов разных уровней в возрасте до 35 лет со всей республики съехались сегодня в Уфу. На площадке Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса прошёл Форум молодых депутатов Башкортостана. Программа включала лекции и панельные дискуссии с участием представителей органов власти и приглашённых экспертов.
С участниками форума встретился и глава Башкортостана. Радий Хабиров ранее отмечал, что молодые депутаты – это будущая управленческая опора региона, специалисты, которым в ближайшие годы предстоит развивать города, районы и всю республику.
Общение главы с участниками форума проходило в формате вопрос-ответ. Всего же в Башкортостане 549 молодых депутатов разных уровней – от сельских поселений до Государственного Собрания. Это люди, которые уже сейчас работают с запросами жителей на местах, знают реальные проблемы территорий. Форум посвящён не только обмену опытом, но и развитию практических компетенций, которые нужны в ежедневной работе с жителями республики.