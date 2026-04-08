В Уфе прошёл Форум молодых депутатов Башкирии

Быть рядом с людьми, слышать их запросы и добиваться решений на местах: более 200 депутатов разных уровней в возрасте до 35 лет со всей республики съехались сегодня в Уфу. На площадке Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса прошёл Форум молодых депутатов Башкортостана. Программа включала лекции и панельные дискуссии с участием представителей органов власти и приглашённых экспертов.

С участниками форума встретился и глава Башкортостана. Радий Хабиров ранее отмечал, что молодые депутаты – это будущая управленческая опора региона, специалисты, которым в ближайшие годы предстоит развивать города, районы и всю республику.

Поэтому в современных реалиях очень важно, чтобы независимо от политических предпочтений все понимали, что мы живём в одной стране, у нас общая судьба. Мы должны быть вместе. Это ваша миссия и ответственность перед людьми, которые вас избрали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан