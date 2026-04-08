В Башкирии собирают помощь пострадавшим от паводка в Дагестане

К сбору подключилось и Духовное управление мусульман республики, и благотворительные организации. После сильных ливней в республике разрушена инфраструктура, дома, есть погибшие. Нам удалось по видеосвязи пообщаться с жителями Дагестана, которые сейчас занимаются разбором территории и укреплением домов, переживших бурные потоки. Местные жители показали, как сейчас выглядит город.

На этих кадрах мужчина пытается спасти своего 18-летнего сына, но и сам едва держится на плаву, схватившись за металлические ставни. К счастью, всех троих из бурного потока с помощью верёвки вытащили очевидцы. Сейчас эта улица Махачкалы выглядит так.

Вода уже ушла, обнажив последствия паводка. Чем ниже по улице, тем сильнее разрушения, рассказывает Идрис Магомедов. Потоки воды сметали всё на своём пути, уничтожая нажитое годами и угрожая жизни людей.

Волонтёры уже третьи сутки, едва сошла вода, пытаются привести дома и улицы в порядок. Но, если верить прогнозам синоптиков, это не конец бедствия, а лишь затишье.

Только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало три месячные нормы осадков – рекорд за последние полтора века. Помощь, помимо МЧС России, оказывают и добровольцы со всей страны. Волонтёры из Башкортостана также уже находятся на месте событий.

Сейчас одна из проблем в Дагестане – это загрязнённая из-за паводка вода, поэтому население нуждается в бутилированной. Сбор помощи сейчас организован Духовным управлением мусульман через благотворительный фонд «Саваб».