В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Башкирии

В этом году IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» состоится с 28 по 30 мая. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии Министерства культуры Башкортостана. Впервые мероприятие пройдёт во всех муниципалитетах республики – составят событийный Книжный календарь. В это же время состоится Большой Детский фестиваль Сергея Безрукова, а в конце июня регион примет III Всероссийскую детскую фольклориаду: ожидается свыше 1000 участников из 80 регионов страны.
Также на встрече представили четырёх советников министра культуры – Наталью Абдразакову, артистов группы Ay Yola Рината Рамазанова и Руслана Шайхитдинова и военного дирижёра Азата Шахмухаметова.
В республике активно создаются модельные библиотеки нового поколения, регион – лидер по количеству участников программы «Земский работник культуры». На расширенном заседании также озвучили, что девять театров и 100 домов культуры Башкортостана получат федеральное финансирование. На обновление репертуара театров в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» направят свыше 30 миллионов рублей.