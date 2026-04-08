В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Башкирии

В этом году IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» состоится с 28 по 30 мая. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии Министерства культуры Башкортостана. Впервые мероприятие пройдёт во всех муниципалитетах республики – составят событийный Книжный календарь. В это же время состоится Большой Детский фестиваль Сергея Безрукова, а в конце июня регион примет III Всероссийскую детскую фольклориаду: ожидается свыше 1000 участников из 80 регионов страны.