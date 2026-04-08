В Уфе для матерей и жён погибших бойцов СВО провели творческий мастер-класс

Реабилитация через искусство. В Уфе прошла традиционная встреча председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой с матерями и жёнами погибших героев специальной военной операции. Мероприятие провели в формате творческого мастер-класса по рисованию.

Вместе с заслуженным художником Башкортостана Раушанией Бадретдиновой и художником-архитектором Еленой Диваевой женщины осваивали разные техники, а параллельно делились личными историями, переживаниями и находили слова поддержки друг для друга. Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают близким бойцов справляться с эмоциональным напряжением и получать психологическую разгрузку.