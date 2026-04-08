В Уфе офтальмологи удалили из глаза пациента длинного червя

Уфимские офтальмологи удалили из глаза пациента десятисантиметрового червя. Паразит в этот момент был живой и активно перемещался по телу своей носительницы. Подобные истории случаются не так часто, но подхватить чужеродные организмы может каждый: достаточно лишь укуса комара. Мы пообщались с врачами, которые извлекли паразита, и узнали, как защититься от непрошеных гостей.

Даже видавшие виды врачи были застигнуты врасплох увиденным. Из нижнего века пациента они извлекли живого червя, длина которого около 10 сантиметров. Чтобы провести операцию по удалению максимально эффективно, работать пришлось без использования анестезии.

Заболевание называется дирофиляриоз. Основные источники этих паразитов – домашние животные, а вот переносчики – комары, которые вначале кусают заражённую собаку или кошку, а затем передают личинки человеку. Гельминты могут активно перемещаться по телу. Для хвостатых последствия гораздо серьёзнее.

Защита животного – это одновременно и безопасность хозяина. Нужно регулярно проводить обработку животных от глистов, чем чаще – тем лучше, говорят ветеринары.

А вот лучшая профилактика для людей – мытьё рук и термическая обработка пищи. Ни в коем случае не есть сырое мясо, рыбу. Риск подхватить паразита есть и при употреблении сала.

Врачи-инфекционисты также предостерегают любителей пробовать овощи и ягоды прямо с грядки – высока вероятность заразиться аскаридами. Во многих случаях при наличии паразитов есть специфические симптомы: боли в животе, слабость, анемия и т.д.