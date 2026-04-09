В кампусе Уфы прошли первые экскурсии проекта «Научный туризм PRO науку»

В уфимском межвузовском кампусе Евразийского НОЦ прошли первые экскурсии в рамках проекта «Научный туризм PRO науку». Проект реализуется на грант Главы Башкортостана. Он нацелен на формирование нового подхода к науке у школьников средних и старших классов, а также студентов колледжей республики.
Первыми участниками экскурсии стали учащиеся столичной школы № 74. Они ознакомились с работой различных лабораторий – от 3D-моделирования до киберфизики – и пообщались с учеными. Всего пройдет 33 экскурсии для 500 школьников Башкортостана.