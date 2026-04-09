В Башкирии экономисты и продавцы дали советы перед Пасхой

В преддверии Пасхи в России традиционно дорожают куриные яйца. На этот раз рост связан с повышенным спросом. Средняя цена десятка первой категории сейчас составляет 150 рублей, отборные в розничных сетях доходят до 200 рублей, а вот крупные магазины решили запустить скидки. Как уфимцы готовятся к празднику и что происходит с ценами?

В уютной гостиной пенсионерка Валентина Саргаева собрала подруг, чтобы вместе подготовиться к Пасхе. Главное занятие – окрашивание яиц. В ход идёт всё: от традиционной луковой шелухи до современных пищевых красителей.

В селе Нижегородка бережно хранят старинные традиции: в праздничное утро дети ходят по дворам, стучатся в дома и получают угощения. Для местных жителей это не просто обычай, а связь поколений.

Пока в домашней обстановке готовятся к празднику, на городских рынках Уфы настоящий ажиотаж: продавцы не успевают выкладывать новые лотки с яйцами. Спрос огромный, и цены, соответственно, кусаются.

Продавцы подтверждают: на размер покупатели действительно почти не смотрят. Для большинства главное – вкус и свежесть. Крупное или мелкое – неважно, если яйцо домашнее и аппетитное.

Вопреки рыночной логике, крупные гипермаркеты, наоборот, снижают цены. В преддверии праздника здесь запустили акции: на яйца скидка 20%, и куличи тоже подешевели. Сети борются за покупателя, и это хорошая новость для экономных хозяек.