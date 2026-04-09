В Уфе нашли водителя, который катал девушек на капоте

В Уфе нашли водителя, который катал на капоте иномарки двух девушек. Об этом рассказали в ГАИ.
Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный водитель разъезжает по набережной реки Уфы с девушками на капоте.
Инспекторы остановили замеченный на видеозаписи «Митсубиси Лансер». Водителем оказался 22-летний местный житель. В отношении него составлены административные материалы по статьям «нарушение правил применения ремней безопасности» и «нарушение правил перевозки людей». Также к ответственности по статье «нарушение ПДД пешеходом или пассажиром» привлекли двух девушек-пассажирок 18 и 20 лет.
Фото: ГАИ РБ.