В Уфе наградили работников образования за вклад в развитие Гагаринской олимпиады

В этом году легендарному полёту первого человека в космос – 65 лет. 2026 год юбилейный и для республиканской олимпиады, которая проводится в 15-й раз. Участники церемонии – педагоги, воспитатели и методисты, которые на протяжении долгих лет занимаются популяризацией российской космонавтики.

Было отмечено, что благодаря соглашению между Правительством Башкортостана и Госкорпорацией «Роскосмос» в республике реализуются десятки образовательно-патриотических и профориентационных проектов. В них ежегодно участвуют более 300 тысяч школьников. Многие из них – будущие инженеры, конструкторы и, возможно, космонавты.