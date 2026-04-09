Журналист ТРК «Башкортостан» Гузель Ситдикова победила в двух всероссийских конкурсах

Работы нашей коллеги, автора специальных репортажей Гузель Ситдиковой, признали лучшими сразу на двух всероссийских конкурсах. Один из материалов был посвящён биологически активным добавкам. Выяснилось, что большинство продавцов не могут предъявить сертификаты на продукцию. При этом у консультантов нет медицинского образования, однако они смело рекомендуют препараты «от давления», «для сердца» и даже от онкологии.
Гузель Ситдикова лично провела контрольную закупку, поймав с поличным продавца несертифицированного БАДа. Специальный репортаж признали лучшим среди 5700 работ в сложной номинации «Здоровье в твоих руках» всероссийского конкурса «Панацея». В состав жюри из 12 человек вошли такие известные личности, как Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов Владимир Соловьёв.
Ещё одно творческое достижение: Гузель Ситдикова заняла первое место во всероссийском конкурсе «Лес-пресс», организатором которого является «Рослесхоз». Высокой оценки жюри удостоился авторский информационно-аналитический проект «В эфире Ситдикова» на радиоканале «Юлдаш». В беседах со спикерами открыто и остро обозначались проблемы лесной сферы, в том числе вопрос о «чёрных лесорубах». Жюри импонировали смелость и неравнодушие автора к проблемам леса. Работы участников оценивались по таким критериям, как конкретность, ясность, точность и доступность изложения, логичность и содержательность. Награждение победителей прошло в Москве, в здании международных медиагрупп «Россия вместе» в РИА Новости.