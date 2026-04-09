В Уфе началась подготовка к запуску фонтанов

Первым в очереди на пробуждение – «Семь девушек» у Гостиного двора. Рабочие уже начали разбирать деревянные укрытия. Всего же в этом году в Уфе запустят более 20 водных объектов. Как город готовится к открытию городского фестиваля фонтанов «Мелодии весны»?

Пока горожане всматриваются в столбики термометров, коммунальные службы перешли к активным действиям. В центре Уфы, у Гостиного двора, знаменитый фонтан «Семь девушек» начал пробуждаться после зимней спячки. Рабочие разбирают защитную фанерную обшивку – своеобразный панцирь, укрывавший скульптуры от морозов и снега. Следующий этап – чистка чаши и проверка форсунок. Впереди у бригад – генеральная уборка и промывка всех коммуникаций.

У этого фонтана богатая история: он украшает центр Уфы уже более 10 лет, став одним из символов города. Всего в столице планируется запустить порядка 20 водных объектов. Коммунальщики синхронно готовят парковые фонтаны и большие городские чаши: откроют их в один день.

Если погода не подведёт, ровно через две недели город зазвучит иначе. К уже привычному шуму автомобилей добавится аккомпанемент воды.

Пока фанеру снимают только с этого фонтана, но уже в ближайшие дни такая же участь постигнет все защитные укрытия. 25 апреля, если столбик термометра не опустится ниже нуля, в Уфе торжественно включат воду.