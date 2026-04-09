Отец и сын из Башкирии получили медали «За боевые отличия»

С наступлением весны пришла добрая весть от бойцов из Федоровского района, находящихся в зоне специальной военной операции.

Житель села Федоровка не мог оставаться в стороне: на Украине воевали двое его пасынков. Он воспитывал их с детства как родных сыновей и всегда старался быть примером. Когда одного из парней мобилизовали, второй, глядя на брата, заключил контракт с Министерством обороны. Ребята на хорошем счету у командования, имеют награды.

Боец с позывным «Гагауз» не мог представить, как потом будет смотреть в глаза ставшим ему родными ребятам, если останется дома. Он твердо решил, что отсиживаться в тылу – не его путь, и тоже заключил контракт.

Недавно приказом командующего группой войск «Запад» он был награжден медалью «За боевые отличия». А через несколько дней поступило новое радостное сообщение: такой же медали удостоен его младший сын с позывным «Абхаз».

«Гагауз» своевременно получил два радиатора для обогрева блиндажа и просушки вещей. «Абхазу» помогли приобрести необходимый ему коптер. Военнослужащие благодарят всех волонтеров и неравнодушных граждан, принявших участие в сборе средств.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).