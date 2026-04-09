В Башкирии стала известна дата старта акции «Поезд здоровья»

С 13 апреля в Башкортостане начнут курсировать «поезда здоровья». О старте нового сезона на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. В рамках практики к опытным врачам также присоединятся студенты БГМУ и медколледжей. Акция в республике проводится с 2019 года, и её главная цель – сделать диагностику более доступной и обеспечить раннее выявление заболеваний.

Длительные лекции, сложные термины и большой объём материала для студентов медицинских вузов – дело привычное. Но для будущего педиатра Гузель Сайфитдиновой всё это только в радость, ведь стать врачом она решила ещё задолго до поступления: вдохновилась опытом бабушки, что долгие годы работает фельдшером. Погрузиться в профессию совсем скоро сможет и Гузель: в этом году первокурсница участвует в акции «Поезд здоровья». Отправится она в родной район. К слову, работать будущий медик тоже планирует на малой родине.

Но если для студентов акция стартует только летом в рамках практики, то для опытных медиков она начнётся уже 13 апреля.

Из года в год в составе «поездов здоровья» работают врачи различных специальностей. Мобильный комплекс охватывает весь Башкортостан, а в его составе – флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, передвижные ФАПы, центры здоровья, в том числе детский кардиомобиль. Только в 2025 году медики обследовали 733 тысячи жителей республики. В этом году акция пройдёт уже в седьмой раз. Участие в ней примет и врач-эндокринолог Ляйсан Гарипова. Во время таких командировок специалист неоднократно выявляла у пациентов сахарный диабет и другие заболевания.

О начале нового сезона акции «Здоровая республика – здоровый регион» на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Глава республики поддержал ежегодное мероприятие и обратился с просьбой к главам муниципалитетов.