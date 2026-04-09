Врачи Уфы успешно проводят операции по удалению катаракты у малышей

Уфимские врачи успешно проводят операции по удалению катаракты у малышей. За помощью в республику приезжают пациенты из других регионов, так как мало где в стране способны выполнить подобные хирургические вмешательства. Башкирские врачи тем самым помогают малышам не потерять зрение.

Услышать маме, что её ребёнок, только увидевший свет, может потерять эту возможность, – как удар. У трёхмесячного Архипа катаракту глаз обнаружили на плановом осмотре вскоре после рождения. Если не предпринять меры, мальчик начнёт терять зрение, но в родном Приморском крае врачи никогда не проводили подобных операций для столь маленьких пациентов. Тогда в родном Уссурийске Валентине посоветовали лететь в Уфу. Рекомендацию дали родители, которым уже помогли в Башкортостане. Архипа прооперировали.

И это не только про погоду. Двухлетний Ярослав уже тоже готовится к выписке, операция прошла успешно. Более того, уфимские врачи диагностировали у мальчика ещё одно редкое заболевание, но хирурги справились.

Работать над лечением врождённой катаракты у малышей уфимские врачи начали ещё в 80-е. За эти годы медики накопили огромный опыт и способны проводить операции месячным малышам. Подобное заболевание встречается у одного из десяти тысяч детей.