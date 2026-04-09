В Уфе жители многоэтажки жалуются на затопление подвальных помещений

Бесконечная вода, сырость и бассейн в подвале – жители уфимской многоэтажки вот уже семь лет борются с затоплением подвальных помещений, которые могут стать причиной серьёзных последствий. Проблемы начались с момента сдачи дома, и решить их не могут по сей день.
Вместо кофе – метла и полный подвал воды. Каждое утро у мастера Людмилы начинается одинаково: проверить уровень затопления, смести воду в импровизированный приямок к установленным насосам, затем обед и всё по новой.
Здесь почти никогда не бывает сухо, вода проникает в подвалы из-под земли. Особенно критична ситуация зимой и по весне. По словам жильцов, проблемы начались почти семь лет назад, с момента сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию. Все эти годы стены подвальных помещений всегда сырые. Такие условия приводят к разрушению фундамента и создают аварийные ситуации.
Как считают представители управляющей компании, причин для затоплений может быть несколько. Одна из них – пятиметровая самоизливная скважина у дома, которая полностью затоплена водой.
Жильцы дома вместе с управляющей компанией уже несколько лет пытаются решить проблему, но пока безрезультатно.
Мы запросили комментарий у застройщика и получили письменный ответ, в котором говорится: «Замечания в рамках заявленных исковых требований устранялись в 2023 году. С нашей стороны мероприятия по устранению недостатков выполнены, управляющая компания не подписала соответствующие акты устранения, работы не приняла и обратилась с иском в суд».
На сегодняшний день подвалы по-прежнему затоплены, и дренажные насосы – лишь временная мера, которая облегчит ситуацию, но проблему не решит. Подтопленные подвалы рано или поздно станут причиной серьёзных проблем, превращая многоэтажку из новостроя в аварийное жилье.