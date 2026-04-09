В Уфе жители многоэтажки жалуются на затопление подвальных помещений

Бесконечная вода, сырость и бассейн в подвале – жители уфимской многоэтажки вот уже семь лет борются с затоплением подвальных помещений, которые могут стать причиной серьёзных последствий. Проблемы начались с момента сдачи дома, и решить их не могут по сей день.

Вместо кофе – метла и полный подвал воды. Каждое утро у мастера Людмилы начинается одинаково: проверить уровень затопления, смести воду в импровизированный приямок к установленным насосам, затем обед и всё по новой.

Каждый день так, как зарядка по утрам: сметаем воду в одну сторону, потом в другую, иногда втроём, вместе со слесарями. Людмила Аверьянова, мастер управляющей компании «Реформа ЖКХ»

Здесь почти никогда не бывает сухо, вода проникает в подвалы из-под земли. Особенно критична ситуация зимой и по весне. По словам жильцов, проблемы начались почти семь лет назад, с момента сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию. Все эти годы стены подвальных помещений всегда сырые. Такие условия приводят к разрушению фундамента и создают аварийные ситуации.

Как заехали в квартиры, с того времени и топит. Переживаем с жильцами. Стены мокрые, пол мокрый, а это разрушается фундамент, плесень, мошки и вред здоровью. Минзиля Григорьева, председатель совета дома №5 по ул. Академика Гатауллина

Как считают представители управляющей компании, причин для затоплений может быть несколько. Одна из них – пятиметровая самоизливная скважина у дома, которая полностью затоплена водой.

Причина в самоизливной скважине, которую при строительстве не затампонировали, и страдают только дома вокруг этой скважины. Все дома вокруг этой скважины топит, а те, что подальше – сухие. Рустам Насыров, директор управляющей компании «Реформа ЖКХ»

Жильцы дома вместе с управляющей компанией уже несколько лет пытаются решить проблему, но пока безрезультатно.

Мы три года назад провели досудебную экспертизу, которая подтвердила факт наличия воды в подвале. Мы подали исковые заявления, но судебная экспертиза, к сожалению, не увидела в подвале воды, поэтому мы ходатайствуем о проведении повторной экспертизы, которая должна пройти в ближайшее время. Мы надеемся на то, что эксперт увидит проблему, и Арбитражный суд РБ вынесет решение, в котором обяжет ФРЖЗ устранить причину затопления, то есть либо затампонировать колодец, либо, в случае если это всё же грунтовые воды, то необходимы мероприятия по водоотведению дома. Рустам Насыров, директор управляющей компании «Реформа ЖКХ»

Мы запросили комментарий у застройщика и получили письменный ответ, в котором говорится: «Замечания в рамках заявленных исковых требований устранялись в 2023 году. С нашей стороны мероприятия по устранению недостатков выполнены, управляющая компания не подписала соответствующие акты устранения, работы не приняла и обратилась с иском в суд».