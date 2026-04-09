В Уфе студентов колледжа обучают управлять БПЛА

Будущих специалистов по прикладной геодезии в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства обучают по-новому. На смену традиционным наземным методам съёмки приходят современные технологии с использованием дронов. Кстати, в учебном заведении не так давно появилось и отдельное направление по «Эксплуатации беспилотных систем».
Электронные тахеометры, спутниковые приёмники и нивелиры – это комплекс высокоточных приборов для измерения углов, расстояний, высот и координат. Чтобы стать по-настоящему современным геодезистом, недостаточно уметь пользоваться вышеперечисленным оборудованием. Наряду с наземными методами съёмки в отрасль активно внедряют беспилотные летательные системы.
Получая облака точек с лазерного сканера, закреплённого на квадрокоптере, можно создавать целые цифровые модели рельефа, местности, топографические карты и планы, а также информационные модели строящихся зданий, мостов или дорог. С упором на современные технологии в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства готовят не только специалистов прикладной геодезии. В 2023 году здесь состоялся первый набор по специальности «Эксплуатация беспилотных систем».
На сегодняшний день эксплуатацию беспилотных систем в колледже познают 130 студентов. Обучение длится 3 года 10 месяцев, по итогу выпускники получают специальное профессиональное образование и квалификацию – оператор БПЛА. Во время учёбы у студентов есть возможность участвовать в различных конкурсах и чемпионатах.
Как известно, сегодня беспилотные летательные системы, как и специалисты в этой области, востребованы во многих отраслях народного хозяйства. Особый спрос на таких людей в оборонной промышленности.